Выросло количество пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье

Выросло количество пострадавших при ДТП с участием рейсового автобуса в Ставропольском крае. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, по предварительной информации (на 6:00) пять человек пассажирского автобуса скончались на месте происшествия, а 38 человек (в том числе 10 детей) доставлены в ЦГБ города Пятигорска.