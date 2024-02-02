ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Паралич, сгнившие ягодицы: Кто из наших "звёзд" изуродовал себя в погоне за красотой

Паралич, сгнившие ягодицы: Кто из наших "звёзд" изуродовал себя в погоне за красотой

Фото: globallookpress.com В тщетной попытке сохранить молодость наши "звёзды" вкачивают силикон в губы и попы, вставляют импланты.

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Комментарии
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Майя Maja
Организм не терпит внедрений извне.  Это стресс. А тем более, когда в него начинают вводить чуждые ему ...непонятные &quot;ингредиенты&quot;. Если уж человек подвергается имплантации и омоложению, мозг должен понимать, что через какое-то время придется &quot;платить&quot; ресурсами организма сполна.. Природа биологическая человека очень мудрая.  Все это знают врачи -хирурги прекрасно, которые занимаются пластикой, абдоминопластикой и тд. Поэтому судится с ними почти бесполезно. Чел подписывает &quot;договор об услугах&quot; кровью собственной, можно сказать - за продление красоты и молодости. ))
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11 час.
Майя Maja
Славу - Анастасию Сланевкую,  не могу понять. У нее всегда все было оkи. Ни перепадов веса, ни травм... Еще молодая женщина.  И все ее старше , типО Пугачёва, Успенская и тд. понятно, что перекроены уже давно и остановиться не могут. Гагарину Полину тут тоже на презентации К*** не узнала сразу. Думала прическа, грим... ан нет. Зачем вот ей-то в 36 лет всякие филеры и тд?!
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