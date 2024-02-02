Паралич, сгнившие ягодицы: Кто из наших "звёзд" изуродовал себя в погоне за красотой

Майя Maja

Организм не терпит внедрений извне. Это стресс. А тем более, когда в него начинают вводить чуждые ему ...непонятные "ингредиенты". Если уж человек подвергается имплантации и омоложению, мозг должен понимать, что через какое-то время придется "платить" ресурсами организма сполна.. Природа биологическая человека очень мудрая. Все это знают врачи -хирурги прекрасно, которые занимаются пластикой, абдоминопластикой и тд. Поэтому судится с ними почти бесполезно. Чел подписывает "договор об услугах" кровью собственной, можно сказать - за продление красоты и молодости. ))