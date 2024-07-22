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Царьград

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Терапевт Кузьменко назвал насекомых, переносящих инфекции в России

Терапевт Кузьменко назвал насекомых, переносящих инфекции в России

Стало известно, какие насекомые переносят опасные заболевания в РоссииВ России единственное насекомое, которое представляют угрозу для людей, является клещ.

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