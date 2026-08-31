Владимир Путин заявил о движении России к завершению украинского конфликта

Такое заявление президент России сделал на встрече на полях саммита ШОС Россия следует по пути, направленному на завершение украинского конфликта.
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