«”Смута” здорового человека»: в ранний доступ Steam ворвалась славянская роле...

«”Смута” здорового человека»: в ранний доступ Steam ворвалась славянская ролевая игра в открытом мире «Древние Русы»Российская независимая студия Honor Games сообщила о выходе в раннем доступе Steam ролевой игры в открытом мире «Древние Русы», вдохновлённой славянскими мифами и легендами.