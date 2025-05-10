На сколько еще могут подорожать автомобили в сложившихся условиях

Стоимость новых и подержанных машин может скоро вырасти в связи с возвращением в РФ корейских марок, предположил заместитель руководителя управления андеррайтинга моторных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Антон Абрамов.
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