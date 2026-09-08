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Царьград

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МЧС спасло 4 человека из ДТП на трассе "Енисей" в Туве

МЧС спасло 4 человека из ДТП на трассе "Енисей" в Туве

В Туве на федеральной трассе Р-257 "Енисей" произошло ДТП с участием внедорожника и грузовика. Пять человек пострадали 8 сентября 2026 года, из которых четверо спасены сотрудниками МЧС.

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