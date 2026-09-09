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Новости Липецка

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«Бренды России» напомнили о 198-летии Льва Толстого

«Бренды России» напомнили о 198-летии Льва Толстого

9 сентября 1828 года родился Лев Николаевич Толстой. В этом году исполняется 198 лет со дня рождения великого русского писателя.

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