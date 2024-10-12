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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол Джордж набрал 23 очка и 6 подборов в первом матче за «Филадельфию»

Звездный форвард набрал 23 очка и 6 подборов во встрече с «Миннесотой» (111:121). За 26 минут Джордж набрал 8 из 15 с игры, включая 4 из 9 из-за дуги.

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