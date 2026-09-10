Беспалов осмотрел новые музеи и магазины в Туле

Глава администрации Тулы посетил объекты, приурочившие свое открытие ко Дню города.Глава администрации Тулы посетил объекты, приурочившие свое открытие ко Дню города.
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