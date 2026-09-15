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Акинфеев о конкуренции: «Не согласен, что я «убил целую эпоху вратарей». Тренер себе не враг: кто сильнее, тот и играет»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о конкуренции в армейском клубе среди вратарей. «Что касается конкуренции, наверное, она всегда есть.

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