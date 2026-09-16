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Татар-информ

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В Татарстане начался ремонт участка автодороги Заинск – Бухарай длиной 3,6 км

В Татарстане начался ремонт участка автодороги Заинск – Бухарай длиной 3,6 км

В Татарстане начался ремонт участка автодороги Заинск – Бухарай протяженностью 3,6 км. Работы проводятся в Заинском районе на отрезке 10,3 – 13,9 км по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

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