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Петербургский дневник

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В Бокситогорском районе сотрудники администрации злоупотребляли должностными полномочиями при переселении граждан из аварийного жилья

В Бокситогорском районе сотрудники администрации злоупотребляли должностными полномочиями при переселении граждан из аварийного жилья

Возбуждено уголовное дело Следственный отдел по городу Бокситогорску СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

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