В Бокситогорском районе сотрудники администрации злоупотребляли должностными полномочиями при переселении граждан из аварийного жилья

Возбуждено уголовное дело Следственный отдел по городу Бокситогорску СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии