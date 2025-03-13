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Итоги мониторинга соблюдения водителями режима труда и отдыха в международном сообщении.

Итоги мониторинга соблюдения водителями режима труда и отдыха в международном сообщении.

В ходе контрольных мероприятий по проверке соблюдения водителями режима труда и отдыха в международном сообщении, работниками регионального отдела контроля на платных дорогах в Бобруйске за 2 месяца 2025 года выявлено 132 нарушения, а также выявлен факт управления водителем с использованием карточки цифрового тахографа выданной иному лицу (карточка .

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