Итоги мониторинга соблюдения водителями режима труда и отдыха в международном сообщении.

В ходе контрольных мероприятий по проверке соблюдения водителями режима труда и отдыха в международном сообщении, работниками регионального отдела контроля на платных дорогах в Бобруйске за 2 месяца 2025 года выявлено 132 нарушения, а также выявлен факт управления водителем с использованием карточки цифрового тахографа выданной иному лицу (карточка .