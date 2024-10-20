🔴 Сумма претензий крымчан к блокадам Украины может достичь 100 трлн рублей В Крыму особое внимание уделяется подготовке исковых заявлений по украинским блокадам.
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🔴 Сумма претензий крымчан к блокадам Украины может достичь 100 трлн рублей В Крыму особое внимание уделяется подготовке исковых заявлений по украинским блокадам.