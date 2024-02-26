Компания Xiaomi представила новый телефон, нацелившись на расширение премиального рынка

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Китайская компания Xiaomi Corp представила свою новейшую серию смартфонов Xiaomi Mi 14 Ultra 22 февраля вечером в Пекине, после того как она заняла лидирующую позицию на китайском рынке смартфонов в последнем квартале.