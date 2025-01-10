В мэрии Челябинска новый пресс-секретарь

Мэр Челябинска Алексей Лошкин утвердил нового руководителя информационной политики. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, начальником управления информационной политики городской администрации Юлия Труднева.
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