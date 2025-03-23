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Царьград

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Лебедев: Россия нанесла мощный удар по иностранным наемникам в Вышгороде

Лебедев: Россия нанесла мощный удар по иностранным наемникам в Вышгороде

Взрывы отмечены в месте расположения элитных военных подразделений.В результате удара российских сил в Вышгороде, Киевской области, были поражены позиции иностранных военных, готовившихся к отправке в зону боевых действий.

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