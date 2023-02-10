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Яннис Адетокумбо набрал 38 очков и 10 подборов в победном матче с «Лейкерс»

Яннис Адетокумбо набрал 38 очков и 10 подборов в победном матче с «Лейкерс»

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо помог команде одержать девятую победу подряд. Во встрече с «Лейкерс» (115:106) в Лос-Анджелесе Адетокумбо набрал 38 очков, 10 подборов, 6 передач, 1 перехват и 1 блок-шот при 2 потерях.

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