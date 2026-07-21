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О возможности правовой охраны идеи аудиовизуального произведения и способах охраны синопсиса

В статье опровергаются заблуждения кинематографистов о законности формулировки «автор идеи», а также рассматривается такой способ охраны синопсиса как заключение «договора опциона», применяемый на практике в кино, анализируется в качестве примера конкретный договор, его недостатки, предлагаются рекомендации по их устранению.

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