О возможности правовой охраны идеи аудиовизуального произведения и способах охраны синопсиса

В статье опровергаются заблуждения кинематографистов о законности формулировки «автор идеи», а также рассматривается такой способ охраны синопсиса как заключение «договора опциона», применяемый на практике в кино, анализируется в качестве примера конкретный договор, его недостатки, предлагаются рекомендации по их устранению.