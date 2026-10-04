Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Латиницу для русского языка остановил лично Сталин: как СССР пробовал отказаться от кириллицы

Если взять советскую газету 1932 года, напечатанную в Казани, Баку или Ташкенте, то русскоязычный читатель, привыкший к «Правде», испытает лёгкое головокружение.

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