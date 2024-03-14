В постпредстве России при ООН оценили заседание Совбеза по "Северным потокам"

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН, Дмитрий Полянский, охарактеризовал закрытое заседание Совета Безопасности (СБ), посвященное инцидентам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", как театр абсурда.
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