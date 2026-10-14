Что помогло Оксане Самойловой обезопасить себя от выходок мужа, почему Полина Гагарина оказалась дальновиднее экс-супруга и как Прохор Шаляпин умудрился подписать 150 страниц текста, даже не читая? Разбираемся, какие пикантные условия прописывают в своих брачных соглашениях наши звезды.
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