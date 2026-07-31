Сотрудники транспортной полиции Крыма изъяли патроны у жителя Джанкойского района

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Джанкой Крымского линейного управления МВД России на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали у пригородного вокзала станции Джанкой местного жителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии