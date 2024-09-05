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Вместо «красных линий» будет «ядерный страх». Новая военная доктрина России отрезвит Запад?

Вместо «красных линий» будет «ядерный страх». Новая военная доктрина России отрезвит Запад?

19,5K прочтений Вчера Неутешительные новости приходят и с фронтов, и из-за океана для ВСУ. Свой очередной прогноз сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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