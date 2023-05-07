В Сети высмеяли встречу Зеленского с "новым покровителем" Украины

Global Look Press/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine Пользователи Сети подняли на смех встречу украинского лидера Владимира Зеленского с руководством американской инвестиционной компании по управлению активами BlackRock.
Global Look Press/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine Пользователи Сети подняли на смех встречу украинского лидера Владимира Зеленского с руководством американской инвестиционной компании по управлению активами BlackRock.
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