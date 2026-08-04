Онищенко: в РФ риск распространения инфекции со взрывной диареей маловероятен

Завоз в Россию циклоспороза, инфекции с так называемой "взрывной" диареей, маловероятен. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии