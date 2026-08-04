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Газета.ру

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Онищенко: в РФ риск распространения инфекции со взрывной диареей маловероятен

Онищенко: в РФ риск распространения инфекции со взрывной диареей маловероятен

Завоз в Россию циклоспороза, инфекции с так называемой "взрывной" диареей, маловероятен. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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