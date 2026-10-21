Налоговые поступления в Орловской области за девять месяцев 2026 года увеличились на 4,5 млрд рублей по сравнению с прошлым годом, достигнув 50,5 млрд рублей.
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