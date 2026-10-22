Практически все европейские страны, даже не входящие в НАТО, под предлогом подготовки к «неизбежному нападению» России стремятся любым способом увеличить военные расходы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Отправляюсь на Б...
- Американский юрис...
- «Обреченный ра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым