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Научно-исследовательский комплекс планируется реконструировать на северо-западе Москвы

Научно-исследовательский комплекс планируется реконструировать на северо-западе Москвы

В районе Хорошево-Мневники предлагается реконструировать здание научно-исследовательного института. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

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