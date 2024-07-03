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«Нас выдавливают из своих домов»: жители Октябрьского района восстали против КРТ

«Нас выдавливают из своих домов»: жители Октябрьского района восстали против КРТ

Собственники частных домов в Октябрьском районе отправили обращение на имя мэра Новосибирска Максима Кудрявцева с просьбой исключить участок, ограниченный улицами Лескова, Пролетарская, Никитина и Автогенная, из программы комплексного развития территории (КРТ).

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НС
Наталья Середа
Как обидно за ДЕРЖАВУ РУССКУЮ.Комерсанты с чиновниками строят человейники, а людям нужны частные дома, чтобы дети развивались и к труду приучались.Экономический кризис решит частный и дачный сектор.Накормила заграница! ХВАТИТ!
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