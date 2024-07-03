«Нас выдавливают из своих домов»: жители Октябрьского района восстали против КРТ

Собственники частных домов в Октябрьском районе отправили обращение на имя мэра Новосибирска Максима Кудрявцева с просьбой исключить участок, ограниченный улицами Лескова, Пролетарская, Никитина и Автогенная, из программы комплексного развития территории (КРТ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии