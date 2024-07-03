«Нас выдавливают из своих домов»: жители Октябрьского района восстали против КРТ

НС

Наталья Середа

Как обидно за ДЕРЖАВУ РУССКУЮ.Комерсанты с чиновниками строят человейники, а людям нужны частные дома, чтобы дети развивались и к труду приучались.Экономический кризис решит частный и дачный сектор.Накормила заграница! ХВАТИТ!