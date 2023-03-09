Военное обозрение

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Советник Байдена и глава комитета начальников штабов США потребовали от киевских властей рассказать об их видении ситуации в Бахмуте

Советник Байдена и глава комитета начальников штабов США потребовали от киевских властей рассказать об их видении ситуации в Бахмуте

Стало известно о том, что администрация президента США потребовала от украинских властей подробно рассказать об их видении происходящего на линии фронта и, главным образом, в Бахмуте.

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