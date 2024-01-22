Кандидат в президенты США поддержал Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис планирует выйти из предвыборной кампании 2024 года, пишет Bloomberg. «Десантис и его высшие помощники ведут внутренние дискуссии о том, когда и как он должен выйти из президентской гонки 2024 года», - отмечает издание.