В РФ создали выдерживающие аномальные температуры двигатели для FPV-дронов

Российские учёные создали уникальные электродвигатели для FPV-дронов, которые способны работать в экстремальных условиях высоких температур, изделия были успешно протестированы при температуре до +200 градусов, об этом ТАСС рассказал исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.