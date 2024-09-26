В РФ создали выдерживающие аномальные температуры двигатели для FPV-дронов

Российские учёные создали уникальные электродвигатели для FPV-дронов, которые способны работать в экстремальных условиях высоких температур, изделия были успешно протестированы при температуре до +200 градусов, об этом ТАСС рассказал исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.
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