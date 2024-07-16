В МИД Индии вызвали посла Украины из-за слов Зеленского о визите Моди в РФ

Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины в Нью-Дели после высказываний украинского лидера Владимира Зеленского, раскритиковавшего недавнюю встречу президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди в РФ.
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