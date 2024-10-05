"Запомнилось самое хорошее. Всегда говорили: "школа – наш второй дом".Крымчане и гости столицы полуострова рассказали РИА Новости Крым, чему их научила школа и какие воспоминания остались от учебных дней.
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