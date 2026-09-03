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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Дементьев: «Буше и Квартальнов помогли КХЛ совершить толчок в аспектах, которые ускоряют хоккей. Вклад «Авангарда» в наш хоккей будет высоким, даже если не победят в плей-офф»

Агент Алексей Дементьев поделился мыслями по поводу вклада тренеров в развитие хоккея в КХЛ. « Ги Буше и Дмитрий Квартальнов помогли КХЛ совершить огромный толчок в функциональной готовности хоккеистов, в неуступчивости и многих аспектах, которые просто ускоряют хоккей.

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