Алексей Дементьев: «Буше и Квартальнов помогли КХЛ совершить толчок в аспектах, которые ускоряют хоккей. Вклад «Авангарда» в наш хоккей будет высоким, даже если не победят в плей-офф»

Агент Алексей Дементьев поделился мыслями по поводу вклада тренеров в развитие хоккея в КХЛ. « Ги Буше и Дмитрий Квартальнов помогли КХЛ совершить огромный толчок в функциональной готовности хоккеистов, в неуступчивости и многих аспектах, которые просто ускоряют хоккей.