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Отдел МВД России обращается к жителям и гостям Миллеровского района быть бдительными в период подготовки и проведения выборов

В настоящее время ведется работа, направленная на обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения с 08 по 10 сентября по 2023 годв выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 7-го созыва.

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