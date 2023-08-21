Отдел МВД России обращается к жителям и гостям Миллеровского района быть бдительными в период подготовки и проведения выборов

В настоящее время ведется работа, направленная на обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения с 08 по 10 сентября по 2023 годв выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 7-го созыва.
В настоящее время ведется работа, направленная на обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения с 08 по 10 сентября по 2023 годв выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 7-го созыва.
Свежие комментарии