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Победа - она в головах...

Мысли  вслух.  Вам  может  показаться,  что  они   о  Сирии, но   они  не только  о  ней.Итак,  что  мы имеем?     В   Сирии  была   нормальная,  отнюдь  не  самая   слабая   на  Ближнем Востоке  армия,   которая  десять  лет  тому   назад  могла   аки  лев  несколько  лет  сражаться  в  окружении,  а  сегодня  вдруг  за  несколько  дней  взяла  и  всё  слила.

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