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Поздравляем с днём рождения Владимира Гутёнева

Поздравляем с днём рождения Владимира Гутёнева

Сегодня отмечает свой день рождения первый вице-президент Союза Машиностроителей России, президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

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