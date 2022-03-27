Поздравляем с днём рождения Владимира Гутёнева

Сегодня отмечает свой день рождения первый вице-президент Союза Машиностроителей России, президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.