Уберут по-тихому. Личная охрана стала угрозой для Зеленского

Ole Ole

МИ-6 через охрану сделают ему инсульт с поражением мозга. Легко своей прекрасной химией. Очень выгодно: идиот секретов не выдаст, неподсуден, ограждён от прессы. Сначала подержат в швейцарской клинике, а как шум стихнет, отвезут в частную собственность самого Зели с безумной охраной. Где он тихо и помрёт от "естественных" причин. Концы в воду и никакого трибунала