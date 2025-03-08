Личная охрана стала угрозой для и.о. президента Украины Владимира Зеленского. В Верховной раде заявили, что его могут убрать по-тихому.
Уберут по-тихому. Личная охрана стала угрозой для Зеленского
Комментарии
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Ole Ole
МИ-6 через охрану сделают ему инсульт с поражением мозга. Легко своей прекрасной химией. Очень выгодно: идиот секретов не выдаст, неподсуден, ограждён от прессы. Сначала подержат в швейцарской клинике, а как шум стихнет, отвезут в частную собственность самого Зели с безумной охраной. Где он тихо и помрёт от "естественных" причин. Концы в воду и никакого трибунала
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23 час.
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