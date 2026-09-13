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Savage X Fenty casts giant lingerie shadows over New York

Savage X Fenty has taken over New York Fashion Week with a CGI outdoor campaign that suspends giant lingerie above Manhattan streets, using sunlight to cast oversized bra and underwear shadows across the road below.

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