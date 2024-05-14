У США закончились ракеты. Что случилось с американским ВПК? Одно заблуждение сгубило армию

США испытывают нехватку боеприпасов для систем ПВО, пишет The Telegraph. Сухопутные войска чрезмерно полагались на защиту со стороны ВВС — но последние оказались неспособны бороться с беспилотниками, уничтожить которые могут лишь комплексы ПВО ближнего действия.