Социальный опрос показал отношение населения ПМР к самоопределению

Фото: новости ПМРПочти три четверти жителей Приднестровья считают себя приднестровцами. Такую информацию по результатам общественного опроса озвучила директор Института государственного управления, права и социально-гуманитарных наук Елена Бобкова.
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