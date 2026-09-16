Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Англичанка больше не будет гадить России: Британия может исчезнуть за день.

Англичанка больше не будет гадить России: Британия может исчезнуть за день.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Западные СМИ своим "ж-ж-ж" напоминают улей, в который залез Винни Пух.

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