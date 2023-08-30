Госавтоинспекторы Адыгеи поддержали своим участием Всероссийскую акцию «Помоги пойти учиться»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» сотрудниками Госавтоинспекции Адыгеи в преддверии нового учебного года организован целый комплекс встреч и бесед с подрастающим поколением на территории различных муниципалитетов республики.
В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» сотрудниками Госавтоинспекции Адыгеи в преддверии нового учебного года организован целый комплекс встреч и бесед с подрастающим поколением на территории различных муниципалитетов республики.
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