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Царьград

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Биткоин на пике: главная криптовалюта стоит 110 тысяч долларов

Биткоин на пике: главная криптовалюта стоит 110 тысяч долларов

На данный момент стоимость одной криптовалюты составляет 8 млн 828 тыс. рублей, показав рост на 3,86% за последние сутки и на 31,53% за последние два месяца.

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