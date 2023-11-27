Циклон с Черного моря движется к Карелии

Очередной циклон с юга по имени PHIL, напитавшийся влаги с акватории Черного моря, уже сегодня, 27 ноября, во второй половине дня приблизится к южным границам республики, рассказали в Карельском гидрометцентре.
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