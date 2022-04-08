Фернандо Алонсо: «Планирую гоняться в «Ф-1» еще 2-3 сезона. Главное – скорость, а не возраст»

Фернандо Алонсо поделился планами о продолжении карьеры в «Формуле-1». Двукратный чемпион мира заявил, что не чувствует давления, связанного с отсутствием места для резервиста «Альпин» Оскара Пиастри.

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