Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Молодец Диман, ты супер, денег нет, но мы будем держаться!👍👍👍🤠🗡️😱Медведев: террито...
  • Misha Glusch
    быстрее бы...Мощнее "Солнцепёк...
  • Михаил Бердников
    Это мы с вами,дорогие зрители,прочитали ... А что имеется из непрочитанного?Россия перехватил...

Браво, больше чем всё НАТО. Товарищ Ким отгрузил русским рекордные объёмы "высокоточного добра"

Браво, больше чем всё НАТО. Товарищ Ким отгрузил русским рекордные объёмы "высокоточного добра"

 Вчера 22K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Южнокорейская гражданская разведка, BEYOND PARALLEL, сидящая на контракте у Министерства Обороны Южной Кореи, 28 февраля выпустила доклад - "Крупные поставки БК из КНДР в Россию", за авторством Виктора Ча, Джо Бермудеса-младшего и Джен Джун.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
Товарищ Ким не выражает озабоченности, товарищ Ким-ДЕЛАЕТ !!!!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх